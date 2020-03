Padre de Valença desafia fiéis a criar "um hino de esperança"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:42 Facebook

O pároco Ricardo Esteves de Valença lançou esta sexta-feira na sua pagina de Facebook um desafio aos fiéis para escreverem textos com a palavra 'esperança', com o objetivo de ser criado um hino. A ideia a que deu a designação de "Desafio de casa" apela à criatividade dos seguidores "de todo o mundo".

"O desafio é o seguinte: cada um de vocês é desafiado a escrever um texto, seja em verso, com rima ou sem rima ou em prosa, mas que o fundamental seja a mensagem que querem deixar aos vossos amigos, ao mundo, cuja temática fica ao critério de cada um, desde que a mensagem seja de ESPERANÇA", refere Ricardo Esteves, informando que "o desafio começa hoje até dia 27 deste mês".

Segundo o pároco "de todas as mensagens enviadas para esse mail, serão selecionadas as 3 mais apelativas, as quais serão entregues a 3 grupos musicais que irão compor uma música e criar em vídeo".

E serão depois os próprios fiéis a música e mensagem que mais gostarem. "O vídeo mais votado será o escolhido por vocês para ser o Hino deste marco histórico na história das nossas vidas e do mundo. E a música vencedora irá ser tocada ao longo deste tempo nas rádios locais que assim o aceitem como desafio", adianta o sacerdote, concluindo: "Não percam tempo, comecem já a escrever as vossas mensagens, dêem asas a imaginação e deixem ecoar o vosso coração. Enviem os vossos textos para o meu email: estevespadrericardo@gmail.com".