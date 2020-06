Padre de Valença pede aos paroquianos um euro por mês para "ajudar os que mais precisam"

Hoje às 18:07 Facebook

O padre Ricardo Esteves, de Valença, lançou esta segunda-feira um novo repto à comunidade. Através da sua página de Facebook, o pároco desafiou a comunidade a contribuir com um euro por mês no sentido de "ajudar os que mais precisam".

"Todos os dias me chegam pedidos de ajuda e dentro do possível vou arranjando soluções. Mas sinto que com a tua colaboração posso não só continuar a ajudar como quem sabe ir até um pouco mais longe. É por isso que te quero desafiar a seres patrono desta minha vontade, que quero que seja tua também", explica o sacerdote.

