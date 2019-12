Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:26 Facebook

Um videoclipe com a participação do famoso padre Ricardo Esteves, como figurante na pele de cupido, está a ser amplamente partilhado nas redes sociais.

O pároco, que acaba de assumir cinco freguesias de Valença, após a contestada saída das suas anteriores paróquias em Caminha, está imparável. Depois de ter sido transferido das paróquias de Vilar de Mouros, Seixas e Lanhelas, onde esteve dez anos, Ricardo Esteves, muitas vezes chamado de "padre motard" e "padre sexy", continua na ribalta mediática, protagonizando reportagens publicadas em jornais e televisões espanholas.

E esta terça-feira, multiplicam-se no Facebook as partilhas do vídeo de uma versão da canção "Pretty Woman", publicada no YouTube, onde o padre figura vestido de branco e com asas, vestindo a pele de um anjo. Trata-se de um projeto musical Intenso do casal Evita e Marco Brantner, de Caminha.

Assista ao videoclipe em baixo: