Reativada autoescada doada pela Galiza aos Bombeiros de Valença

Uma autoescada que foi doada pelo governo da Galiza aos Bombeiros de Valença, em agradecimento pelo socorro prestado naquela região de Espanha, foi reativada após ter estado uma década inoperacional.

Segundo informação divulgada pela corporação de Valença, o veículo foi reparado com o apoio financeiro da Câmara local e está de novo disponível para missões nos dois lados da fronteira.

"O corpo de Bombeiros congratula-se e agradece a decisão da Câmara Municipal de Valença em adjudicar o valor referente à reparação da VP32-01 (vulgo autoescada) de 33 mil euros, no passado dia 11 de agosto de 2022", refere em comunicado, informando que o veículo "com características únicas no distrito de Viana do Castelo, e que já foi solicitado não só para ocorrências no mesmo, mas também para missões internacionais na vizinha

Espanha, vai poder regressar à operacionalidade, ao fim de uma década inoperacional, e por isso indisponível para ajudar a nossa comunidade e os nossos vizinhos".

A autoescada oferecida pela Junta de Galicia na década de 90, é da marca IVECO e encarroçamento INCIPRESA/BRONTO SKYLIFT. Possui "um braço que permite ângulo negativo de movimentação, monitor robotizado ou controlo remoto pelo operador".

"Entre outras missões de relevância, destacam-se as intervenções em Tui e Porriño, em incêndios industriais de grande magnitude em conformidade com o protocolo ARIEM112 de ajuda transfronteiriça em matéria de emergência", referem os Bombeiros de Valença.