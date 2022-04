Repovoamento piscícola: Rio Minho já teve salmões de 20 quilos

Uma ação de repovoamento de salmão no rio Minho levou, esta terça-feira, algumas dezenas de crianças de escolas de Valença e Tui, a ajudar a lançar cerca de seis mil crias nas águas. A iniciativa foi mais uma de muitas que estão a ser realizadas desde o final da década de 90, como "medida paliativa" de preservação da espécie. Ainda assim o Minho, que já foi o principal rio ibérico do salmão, nunca mais voltará a ser o que era antes da construção de barragens, segundo o diretor do projeto, Pablo Caballero.

"O rio Minho tinha salmões de 20 quilos e de mais de um metro, e agora têm em média 80 centímetros e quatro ou cinco quilos. Antes eram muito grandes e agora já não há", declarou Caballero, chefe da Unidade de Conservação da Natureza da Junta da Galiza, que esta manhã acompanhou a nova ação de repovoamento a partir das instalações náuticas de Tui.

"O impacto das centrais hidroelétricas é tremendo. Antes o salmão reproduzia-se em Lugo, a 300 quilómetros daqui", recordou o especialista, referindo que "o Minho era o rio ibérico mais largo e os salmões são maiores quanto mais largo for o rio". "Infelizmente por causa da produção hidroelétrica que necessitamos, o Minho está cheio de represas e como efeito paliativo dessa perda de área de reprodução, criamos os salmões artificialmente para os devolver ao rio. É uma medida de mitigação. Não vamos conseguir que o Minho seja como antes, mas pelo menos mantemos a população, embora em níveis bastante baixos", indicou Pablo Caballero, referindo que a seca também veio agravar a situação. "Este ano não pudemos capturar salmões reprodutores junto à barragem da Frieira, porque como não havia água no outono, não subiram. As alterações climáticas sem dúvida que vão afetar negativamente [a espécie]", acrescentou.

Aquele curso internacional tem sido alvo, nas últimas duas décadas, de ações continuas de repovoamento de salmões. "Desde o ano 2000 já lançamos ao Minho quase 700 mil juvenis. É um investimento grande", disse, adiantando que o custo destas ações envolve um gasto anual por parte da Junta da Galiza de "cerca de 80 mil euros, entre infraestruturas e pessoal".

"Em 2004, fizemos a ampliação da piscicultura de Carballedo, quando percebemos que [o repovoamento do Minho] estava a funcionar, a cria trazia retorno de adultos, foram investidos 600 mil euros", recorda.

O projeto de caráter transfronteiriço envolve, além da Junta da Galiza, o Instituto de Conservação da Natureza (ICNF), as universidades de Santiago de Compostela e do Porto, a Confederação Hidrográfica do Minho Sil e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e o Aquamuseu do rio Minho. O diretor desta estrutura, o biólogo Carlos Antunes, refere: "O salmão é a única espécie para a qual existe um programa de repovoamento. E uma das ações que foi também implementada, foi a melhoria do habitat, quer em afluentes [do rio Minho] portugueses, quer em galegos, para facilitar a transposição destes peixes". "Nestas espécies o grande problema foi a perda de habitat pela construção das barragens. Neste momento, os salmões, as enguias e as lampreias têm 10 por cento da área disponível que tinha antes", adiantou, lembrando que, no caso do salmão, o impacto foi notório. "O Minho já foi o rio do salmão, com exemplares que chegavam a atingir 20 quilos", disse.

A autoridade marítima dos dois países apoia as iniciativas. "Estas ações são importantes para manter a espécie no rio Minho. São articuladas entre as autoridades portuguesas e espanholas e nos últimos anos sob os auspícios do projeto Migra Minho, que tem como foco a proteção das espécie migratórias, como o salmão e a enguia", referiu o Comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Jorge, concluindo: "Vejo isto como muito agrado, também como cidadão, pelos seus efeitos benéficos".