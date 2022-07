São Julião e Silva em Valença vão a votos a 11 de setembro

As freguesias de São Julião e Silva, em Valença, vão a voto, no dia 11 de setembro de 2022, após renuncia de mandato dos eleitos para a Junta. Segundo despacho publicado hoje em Diário da República (DRE), foram marcadas eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de São Julião e Silva, por "falta de condições de funcionamento" da mesma, face ao facto de o autarca e restante equipa terem renunciado.

"Considerando que o presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de São Julião e Silva, no Município de Valença, distrito de Viana do Castelo, renunciou ao respetivo mandato, em conjunto com todos os eleitos locais da lista mais votada para a Assembleia de Freguesia carece aquele órgão de condições de funcionamento", informa o despacho publicado em DRE, adiantando que "a renúncia de todos os cidadãos daquela lista inviabiliza, em definitivo, a possibilidade de se proceder à substituição do presidente da Junta", conforme resulta da lei.

Nas últimas eleições autárquicas, em setembro de 2021, foi eleita a lista do JMFV- Fortalecer Valença, liderada por Alexandre Lagoa (autarca demissionário), com 34,02 % (148 votos e 3 mandatos), seguindo-se o PPD/PSD com 22,99% (100 votos e 2 mandatos ), PS 21,61% (94 votos e um mandato e Nós Cidadãos 17,01% (74 votos e um mandato ).