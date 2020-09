Surto de covid-19 em lar da Cruz Vermelha em Valença

No lar de terceira idade da Cruz Vermelha de Valença há 15 infetados: 13 utentes e dois funcionários.

Nenhum dos doentes está hospitalizado, mas a instituição suspendeu as visitas e isolou os idosos no próprio lar, avança a RTP.

O JN tentou contactar a Cruz Vermelha de Valença, mas não foi possível até ao momento.

De acordo com o último relatório da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Valença há 41 casos ativos de covid-19.

No total da região, são 188, sendo o município de Viana do Castelo o que apresenta maior número de casos, com 48. Seguem-se Valença com 41 casos e depois Ponte da Barca com 25 infetados.