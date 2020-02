Trabalhador cai de uma altura de nove metros em pedreira de Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:15 Facebook

Um trabalhador de uma pedreira, em Valença, sofreu uma queda de uma altura de "cerca de nove metros", cerca das 8.11 horas desta quinta-feira.

O homem de 39 anos ficou ferido com gravidade. Sofreu "várias fraturas expostas ao nível dos membros inferiores", segundo fonte dos Bombeiros de Valença.

O acidente ocorreu numa pedreira no Lugar de Fujacos, freguesia de Gondomil, no concelho de Valença. A vitima foi transportada para o hospital de Viana do Castelo.

No local estiveram os Bombeiros de Valença com viaturas INEM e SIV e quatro operacionais.