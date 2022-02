Tui-Valença celebra 10.º aniversário com desejo de alcançar "personalidade jurídica"

A Eurocidade Tui-Valença está esta quinta-feira a comemorar o décimo aniversário. O organismo, que agrega duas cidades vizinhas com longa tradição de colaboração, aspira a alcançar um novo modelo institucional com "personalidade jurídica" que lhe abra outros horizontes em termos de autonomia. E lhe permita aceder a novas fontes de financiamento.

Os autarcas de Tui, Enrique Cabaleiro, e de Valença, José Manuel Carpinteira, assinaram, esta quinta-feira de manhã, com o diretor do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Galiza-Norte de Portugal, Nuno Almeida, um acordo "com o objetivo principal de dar apoio institucional à Eurocidade e trabalhar num novo modelo institucional para a mesma".

De acordo com comunicado divulgado pelo AECT Galiza-Norte de Portugal, no evento, que teve lugar na antiga Alfândega de Valença, Nuno Almeida declarou que "a Eurorregião está a colaborar com a Eurocidade para definir a sua estratégia para o período 2021-2027, tomando como referência o Plano de Investimentos Conjuntos aprovado na última sessão plenária da Comunidade de Trabalho Galiza - Norte de Portugal, no passado mês de julho". No seu discurso, reafirmou "o compromisso com a Eurocidade Tui - Valença, no âmbito do próximo POCTEP 21-27, de alcançar um novo modelo institucional".

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, manifestou esperança "num novo instrumento de governação transfronteiriça com personalidade jurídica própria que reforce a posição da Eurocidade Tui-Valença na procura de fundos europeus".

E José Manuel Carpinteira, Presidente da Câmara de Valenca, adiantou que "a personalidade jurídica da Eurocidade, 10 anos depois, é essencial para desenvolver mais cooperação e reforçar o tecido económico, empresarial, tecnológico, turístico, social, cultural ou desportivo e para aceder a fontes externas de financiamento".

A cerimónia do 10º aniversário da Eurocidade Valença-Tui contou com a presença do vice-presidente e conselheiro da Presidência, Justiça e Turismo da Junta da Galiza, Alfonso Rueda, e da Vice-Presidente da CCDR-Norte, Célia Ramos.

A data vai ser assinalada ainda durante a tarde com uma conferência sobre o "balanço e novos desafios" daquele organismo transfronteiriço com uma década de existência.

Na sexta-feira, nos centros históricos de Valença e Tui, haverá durante a tarde visitas guiadas, com passagem nos locais mais emblemáticos das duas cidades.

No próximo sábado, 12 de fevereiro, no Teatro Municipal de Tui, vai realizar-se, pelas 19 horas, um concerto com as orquestras do Conservatório Profissional de Música de Tui e da Academia de Música Fortaleza da Valença.