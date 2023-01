Carro abalroado por comboio em Valença. Há um ferido grave

Um homem de 53 anos ficou em estado grave, este domingo à tarde, numa colisão entre a viatura que conduzia e um comboio, numa passagem de nível com guarda na Linha do Minho, em S. Pedro da Torre, Valença.

Segundo o comandante da corporação de Bombeiros local, Armindo Marques, o alerta foi recebido cerca das 17.50 horas, a linha continua cortada à circulação e a vítima foi transportada para o hospital de Braga pela SIV de Valença.

"O comboio abalroou um carro e os rodados da frente acabaram por descarrilar com a viatura por baixo. Foi numa passagem de nível com sistema eletrónico. Segundo testemunhas no local, os sinais sonoros e as barreiras estavam a funcionar", declarou o comandante Armindo Marques. "Quando chegámos ao local as barreiras ainda estavam em baixo e os sinais sonoros estavam a funcionar. O que aconteceu não sabemos", acrescentou.

A vítima é residente em S. Pedro da Torre. Para o local foi mobilizada uma equipa de psicólogos do INEM para assistência aos seus familiares,

Para o transporte da vítima foi ativado um meio aéreo, que acabou por não ser utilizado. No socorro estiveram 41 operacionais com 15 viaturas dos Bombeiros de Valença e Vila Nova de Cerveira, VMER de Viana do Castelo, elementos da câmara e Proteção Civil de Valença.