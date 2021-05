Uma das únicas visitas de Rosa é o "doutor" das terças-feiras

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Projeto-piloto "Atividade física à janela" em Valença acompanha 15 utentes entre 70 e 90 anos. Três técnicos superiores dão aulas e levam companhia.

Rosa Gonçalves tem 85 anos e vive só, isolada no alto da serra, em Taião, Valença. Habita a casa onde começou a trabalhar como empregada de servir aos nove anos e de onde nunca mais saiu. Os patrões eram os donos das minas de volfrâmio, que, noutro tempo, atraíram muita gente àquele local inóspito, para trabalhar e viver, mas hoje está deserto.

É a única habitante, no meio de torres eólicas e de silêncio, numa zona com uma deslumbrante paisagem. Recebe, além de amigos e de técnicas de ação social que não lhe largam a mão, a visita, uma vez por semana, à terça-feira, de Bruno Fernandes, técnico de desporto da Câmara de Valença. A iniciativa "Atividade física à janela", criada há cerca de dois meses para evitar a inatividade de idosos que vivam isolados e sós. Para já, leva atividade física (e companhia) a 15 pessoas entre os 70 e os 90 anos. E a octogenária foi uma "bonita descoberta" para Bruno, que a considera "um livro aberto".

"Bom dia, senhor doutor", atira Rosa Gonçalves, de dentro de casa, para o técnico que a chama de fora ao chegar e ri do título que esta lhe dá, apesar dos avisos para não o fazer. "Não me envergonhe, não me envergonhe. Está tudo bem, dona Rosa? Vamos lá começar com a nossa aulinha?", diz Bruno, puxando uma cadeira no átrio. A sua "aluna" puxa outra do lado de dentro e senta-se à porta, com as mãos entrelaçadas sobre o regaço. Enquanto espera pelo início da atividade, fala e roda os polegares, à volta um do outro. "Pus-me a pé às sete horas. O cão ladrou toda a noite. Disse para mim: Meu Deus o que andará aí? Não sei se era raposa...", conta.

Medo?

O "senhor doutor" pergunta-lhe se teve medo, mas ela sossega-o. E começam. Desta vez, trouxe uma bola verde, para Rosa "trabalhar" braços e pernas. Os exercícios são seguidos à risca, com muita conversa pelo meio. A experiência tem deixado o técnico "muito sensibilizado com as realidades, as histórias de vida, das pessoas".

"Uma das coisas que fazemos nessas aulas, é falar muito, porque elas têm necessidade de falar. E falar faz bem", afirma, considerando aquela octogenária "o expoente máximo do isolamento e da solidão". Admira-a: "A dona Rosa é um livro aberto. As histórias que conta são muito interessantes. Ela é vida. É genuína. E eu gosto da espontaneidade dela: diz o que tem a dizer e se gostarmos, gostamos, se não gostarmos é igual para ela".

PUB

Rosa Gonçalves, que cumpriu 85 anos no domingo, recebe sempre Bruno com alegria. "Estou para aqui, um pouco choro, um pouco falo", diz, explicando que as lágrimas são de saudade do falecido marido Alfredo, antigo mecânico das minas, e pelo filho Eduardo Jorge, que a deixou só. "Morreu-me agora há pouco. Às vezes, até me zango com Deus por mo ter levado", desaba a chorar.

O seu riso mora nas muitas histórias que gosta de contar, como a " de um senhor, que ainda não era velho, tomou uns comprimidos, morreu e foi "com o cuzinho direito" para o cemitério".

Há mais idosos a quererem aderir à iniciativa

Bruno Fernandes diz que "a "Atividade física à janela" ainda está a ser testada e tem corrido muito bem". "Há mais gente a querer entrar e, por isso, mais tarde ou mais cedo, vão abrir novas vagas", afirma, referindo que agora são três os técnicos superiores de desporto da Autarquia que levam movimento e alegria a casa das pessoas. "Cada um tem cinco utentes. Levamos bolas, pesos e outros objetos. Fazem os exercícios sentados, num ritmo "light"", conta.

Comissão de Proteção

A Câmara de Valença tem também em funcionamento a Comissão de Proteção e Promoção de Pessoas Idosas e Adultos Dependentes, que serve para melhorar a qualidade de vida dos idosos e adultos dependentes do concelho.

Contra o isolamento

Por causa da pandemia da covid-19, o município entregou verbas às juntas de freguesia para a sinalização e apoio de idosos isolados, transporte de compras básicas e medicamentos.