Valença: casa "à prova de bomba" vai ser requalificada

Ficou conhecida como a "casa à prova de bomba". O Paiol do Açougue, construído entre finais do século XVII e princípios do século XVIII, constitui um edifício que conta parte da história militar de Valença. Durante décadas ficou ao abandono e vai agora ser requalificado.

Começou por ser um armazém de pólvora. Com uma planta retangular, apresenta paredes espessas com contrafortes exteriores, cobertura abobadada e frestas de ventilação. O município decidiu dar uma nova vida a este espaço. "Até meados do verão o espaço estará preparado para acolher um conjunto de equipamentos que darão corpo ao futuro Centro de Interpretação das Fortalezas Abaluartadas da Raia", revela a autarquia.

