As forças políticas de Valença e Tui, na Galiza, propuseram 13 medidas a incluir no plano estratégico para os próximos 10 anos, documento integrado no projeto ibérico "Unicidade - Eurocidade Valença-Tui".

Iniciado em outubro de 2017, o "Unicidade", que tem um financiamento de 513 mil euros, vai traçar um plano estratégico para tornar as duas cidades num "espaço singular".

