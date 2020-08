Hoje às 15:54 Facebook

A Câmara Municipal de Valença, em Viana do Castelo, promove, durante as próximas sextas-feiras de agosto, a iniciativa "Voltamos à Rua", com três concertos no Jardim Municipal.

No dia 7 de agosto, sexta-feira, está prevista a atuação de Carla & Luís (Grupo Costa Rica), a 14 de agosto vai atuar o grupo de cordas 6tàs9 e, no dia 21, é a vez do Paulo Baixinho Trio (Recordar é Viver).

