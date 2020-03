Hoje às 16:17 Facebook

O município de Valença vai promover, entre os meses de março e maio, mais um ciclo de jazz com seis concertos gratuitos. O primeiro espetáculo decorre este sábado.

O projeto MAU - Miguel Ângelo Utopia, liderado pelo contrabaixista Miguel Ângelo, abre a temporada de concertos da terceira edição da iniciativa. UTOPIA é o título do disco de estreia deste trio, que se vai apresentar no auditório do Centro de Inovação e Logística de Valença (CILV).

