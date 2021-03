Valença vai ter "ponte suspensa e panorâmica" sobre o rio Minho

Os municípios de Valença e Tui apresentaram publicamente, esta quinta-feira, o projeto de um futuro parque urbano fluvial transfronteiriço, que inclui a instalação de uma ponte suspensa sobre o rio Minho a ligar as duas cidades.

Segundo o presidente da Câmara de Valença, Manuel Lopes, já existe um estudo prévio e o concurso de ideias será lançado dentro de cinco meses. O objetivo é criar um percurso com 5,7 quilómetros de extensão, que atravessará o rio Minho e compreenderá troços de ecovia já existentes e a construção de outros, nas duas margens. Incluirá ainda zonas de lazer e desporto para pessoas de todas as idades e uma ligação pedonal e ciclável sobre o rio, que de acordo com o autarca, será "panorâmica e suspensa". O investimento para a concretização do projeto, com recurso a fundos comunitários, está estimado "em cerca de cinco milhões de euros".

"Imagino uma ponte suspensa. Se olharmos para essas cidades europeias que têm rios a atravessá-las, vemos pontes muito bonitas. Tenho ideia de uma ponte, salvo erro na Hungria, que é transparente e dava uma panorâmica sobre a cidade. Hoje a arquitetura permite construir pontes de um vão muito alargado, modernas e sem apoios", declarou o autarca de Valença, Manuel Lopes, referindo que a travessia terá "350 a 400 metros de extensão".

Adiantou que a ideia nasce da "necessidade de aproximar cada vez mais as duas cidades". "Nada melhor, numa altura destas, em que estamos a caminhar em passos largos para que se instituam as vias pedonais e cicláveis, do que criar aqui uma alternativa a todos os valencianos e tudences, bem como às pessoas que nos visitem, para que em vez de utilizarem o automóvel, passem a andar mais a pé e de bicicleta", completou.

Valença e Tui constituíram uma Eurocidade em 2012.