Valença: vive num T0 e recebeu fatura da água de mais de mil euros

Anabela Garcia, operária fabril, mora em Valença, Viana do Castelo, há quase 20 anos. Ainda que viva sozinha, num T0, esta terça-feira, recebeu a fatura da água relativa ao passado mês de maio: 1.103,62 euros.

"Esta empresa devia ter vergonha em mandar uma carta destas para uma pessoa pagar!", atira Anabela, em tom revoltado. "Não tem lógica nenhuma uma pessoa pagar mais de mil euros de água", afirma.

A empresa é a Águas do Alto Minho, que faz a gestão do serviço de água e saneamento em sete municípios do distrito de Viana do Castelo. Um deles é Valença.

