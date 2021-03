Vereador do PSD que renunciou a pelouros candidata-se como independente em Valença

Lusa Hoje às 20:06 Facebook

O vereador da maioria PSD na Câmara de Valença José Monte, que renunciou aos pelouros atribuídos por discordar do rumo político da presidência, mas que permanece em funções, anunciou, este domingo, a candidatura como independente às autárquicas deste ano.

Em comunicado enviado às redações, José Monte explicou ter aceitado o convite do movimento independente Fortalecer Valença, a segunda cidade do distrito de Viana do Castelo, "assumindo esta decisão com elevado sentido de responsabilidade".

José Monte agradece à "comunidade valenciana pelos incentivos e pelas palavras de apoio e reconhecimento" que recebeu "ao longo dos últimos 12 anos".

"Desde que apresentei a renúncia aos pelouros por estar em desacordo com as políticas seguidas pelo atual executivo, fui encorajado pela comunidade valenciana a apresentar um novo projeto autárquico para Valença, um projeto para enfrentar o presente sem perder de vista o futuro. Este reconhecimento foi decisivo para aceitar o desafio que me foi proposto pelo movimento Fortalecer Valença", sustenta o candidato.

Em janeiro, José Monte renunciou aos pelouros das Coletividades, Cultura, Desporto, Juventude, Parques de estacionamento públicos, Transportes, Turismo, Eurocidade Valença/Tui e Projetos transfronteiriços, por discordar do rumo político seguido pelo atual presidente, Manuel Lopes, mas permanecendo em funções até ao final do mandato autárquico.

"Após a saída do anterior presidente, Jorge Mendes, verifiquei que está a ser implementado um projeto político que considero não ser aquele que ajudei a construir quando, em 2005, apresentámos uma alternativa política pelo PSD aos valencianos", referiu na altura José Monte, numa nota hoje enviada à agência Lusa.

Manuel Lopes assumiu a presidência da Câmara de Valença, no distrito de Viana do Castelo, em novembro de 2019, substituindo no cargo Jorge Mendes, que foi eleito deputado do PSD nas legislativas de outubro desse ano.

Manuel Lopes, o 'número dois' da lista que concorreu às eleições autárquicas de 2017, desempenhou até então as funções de vice-presidente da autarquia.

Na altura, a Lusa contactou o presidente da Câmara, sem sucesso.

Hoje, na nota de anúncio da candidatura como independente às eleições autárquicas deste ano, José Monte defendeu a "construção de um futuro melhor, futuro que assenta na proximidade com as pessoas e valoriza a comunidade/identidade".

"Construir o futuro é apostar na educação, na cultura, no emprego e na coesão social. Reafirmo o meu compromisso com quem cá vive, trabalha ou nos visita. Os compromissos que assumirei exigem trabalho, dedicação e competência. São exigentes e obrigam ao cumprimento daquilo que, para mim, são princípios fundamentais - o rigor, a transparência na gestão do município e a correta aplicação do dinheiro dos contribuintes", explica.

Para o candidato, o respeito pelos municípios é "um valor inegociável": "Este é um projeto e uma caminhada que quero fazer com todos, vivendo-a com total empenho e determinação, na esperança convicta de que juntos vamos conseguir a construção de um futuro melhor para Valença", reforçou.

O anterior presidente social-democrata da Câmara de Valença, Jorge Mendes, economista, suspendeu o mandato autárquico em agosto de 2019 e renunciou ao cargo antes da tomada de posse como deputado pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo, a que concorreu como cabeça de lista.

Em 2009, Jorge Mendes protagonizou a grande novidade das autárquicas no distrito de Viana do Castelo, ao conquistar a Câmara de Valença por 250 votos ao PS.

O executivo municipal é composto por sete elementos: cinco do PSD e dois do PS.