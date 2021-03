Viagem inaugural do comboio elétrico até Valença a 22 de abril

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:15 Facebook

As obras de eletrificação da Linha do Minho estão concluídas e a viagem inaugural do serviço com comboio elétrico até à fronteira, em Valença, será realizada a 22 de abril.

A informação foi avançada pelo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, ao deputado do PSD eleito pelo Alto Minho, Jorge Mendes. "Na sequência de questões levantadas acerca da eletrificação da Linha do Minho e da entrada em circulação dos comboios elétricos, o senhor ministro salientou que estavam em condições depois de efetuar testes ao sistema, de se iniciarem as viagens comerciais. E tudo aponta para que no dia 22 de abril se proceda à viagem inaugural", disse Jorge Mendes, adiantando que, estará nesta altura em cima da mesa, a possibilidade de ser implementado o serviço de Intercidades até à fronteira. "Isto é o corolário de uma luta que foi difícil. Durante muitos anos lutou-se pela modernização do transporte ferroviário na Linha do Minho", comentou.

Segundo informação disponibilizada no site oficial da Infraestruturas de Portugal, a empreitada de eletrificação e modernização do troço da Linha do Minho, entre Viana do Castelo e Valença, envolve um investimento de 18 milhões de euros comparticipado por fundos da União Europeia. E complementa a intervenção realizada no troço Nine - Viana do Castelo, que custou 16 milhões e entrou em serviço em junho de 2019.