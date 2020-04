Abertas as candidaturas aos projetos Viana Jovens com Talento e Viana Jovens Empreendedores

Hoje às 17:50 Facebook

As candidaturas aos projetos municipais Viana Jovens com Talento e Viana Jovens Empreendedores podem ser apresentadas de 28 de abril a 31 de maio, informou, esta segunda-feira, a Câmara Municipal de Viana.

As candidaturas aos projetos municipais podem ser apresentadas entre os dias 28 de abril e 31 de maio. De acordo com os regulamentos, podem candidatar-se residentes em Viana do Castelo, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. A análise das candidaturas será depois feita entre os dias 1 e 30 de junho, e os resultados vão ser divulgados durante o mês de julho.

Os concursos Viana Jovens com Talento e Viana Jovens Empreendedores "visam incentivar a juventude do concelho, proporcionando-lhe a oportunidade de concretizarem negócios e projetos artísticos", de acordo com a autarquia.

