Fiéis de Santa Leocádia de Geraz do Lima entregam chave da igreja em protesto

Um grupo de paroquianos de Santa Leocádia de Geraz do Lima, em Viana do Castelo, entregou, esta quinta-feira, ao vigário-geral da Diocese, as chaves da igreja em "protesto" pela nomeação do novo pároco, contestada desde maio de 2019.

"Entregaram-se as chaves e o inventário de tudo o que existe na igreja. Agora que façam o que quiserem. Está nas mãos da diocese. Já que o sistema é tão ditatorial, agora a responsabilidade é da diocese", afirmou, esta quinta-feira, o porta-voz dos paroquianos, Agostinho Lima.

