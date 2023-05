"Se não fosse Nossa Senhora, não podia vir a pé", diz irmã Ercília, de 92 anos, a caminho de Fátima

Irmã Ercília, de 92 anos, é um retrato de fé e alegria, por estes dias, a caminho do santuário de Fátima.

Integrada num grupo de 95 peregrinos, de todas as idades, que saíram de Viana do Castelo, na sexta-feira, a nonagenária Ercília, membro da Congregação Franciscana da Imaculada Conceição S. Miguel Arcanjo, que há mais de 70 anos lhe trocou o nome de batismo, Beatriz Silva, intercala caminhada com transporte nas viaturas de apoio, ao lado das enfermeiras. Não por vontade própria, nem porque os pés não lho permitam, mas pela sua saúde.

"Já estou velha. O organizador já me obriga a ir muito tempo de carro, mas eu prometi à Nossa Senhora que enquanto pudesse vinha sempre. Já venho há trinta anos", contou este domingo. "Venho muito bem. Tenho bronquite, mas só tomo dois comprimidos por dia. O médico disse para tomar os dois juntos em jejum. Um deles acho que é para o coração. É assim muito pequenino, cor-de-rosa", contou.