25 mil pessoas pedem radioterapia em Viana para evitar idas a Braga ou Porto

Abaixo-assinado da Liga dos Amigos do Hospital quer acabar com longas e penosas deslocações de doentes.

Alexandra Ribeiro, 54 anos, acena sorridente da janela de casa em Viana do Castelo. É doente oncológica de segunda viagem. Em 2018, enfrentou pela primeira vez a doença e novamente no ano passado. Sorri porque "o cancro a ensinou a ser mais leve" e porque terminou na segunda-feira um ciclo de 20 sessões de radioterapia no Porto.

Livrou-se das longas e penosas viagens, de segunda a sexta-feira, numa carrinha com outros doentes da região [oito em média], para fazer tratamentos a mais de 70 quilómetros de casa. E contra as quais luta a Liga dos Amigos do Hospital de Viana do Castelo (LAHVC), com um abaixo-assinado que, em quatro semanas, reuniu 25 mil assinaturas. A reivindicação de um serviço de radioterapia no hospital de Viana também já chegou ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que recebeu das mãos do presidente da LAHVC, Defensor Moura, um pedido por escrito para que "o mais rapidamente possível", concretize "o profundo e justo anseio das populações alto-minhotas".