40 nadadores salvadores e piquete de bombeiros vigiam praias de Viana do Castelo

A câmara de Viana do Castelo anunciou que as praias daquele concelho vão ser vigiadas, a partir deste sábado e até 10 de setembro, por mais de 40 nadadores salvadores e piquete de bombeiros, para socorrer desportistas náuticos.

Segundo aquela autarquia, o sistema de vigilância da responsabilidade da Coordenada Decimal - Associação de Nadadores Salvadores, durante a época balnear 2023, abrange as praias marítimas e fluviais da Ínsua, Afife, Arda (ou Bico), Paçô, Carreço, Norte, Cabedelo (Luziamar), Rodanho, Amorosa

1, Amorosa 2, Castelo do Neiva, Argaçosa e Foz do Lima.

As praias vigiadas e não vigiadas, onde ocorre prática de desportos náuticos, contarão com "um centro móvel integrado de vigilância, socorro e salvamento", para resposta a solicitações de emergência.

A medida implica, segundo aquela autarquia, "uma parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros de Viana do Castelo, mediante "um projeto piloto que assegura uma unidade de socorro imediato, instalada na Praia do Cabedelo, mas com área de abrangência a todas as praias do concelho".

O dispositivo conta "com uma tripulação de dois bombeiros com competências técnicas de socorro e uma ambulância de socorro, equipada com todo o equipamento descrito no regulamento de transporto de doentes urgentes e não urgentes e ainda desfibrilhador automático externo (DAE)".

No âmbito da vigilância de praias, a Coordenada Decimal utilizará também uma Moto 4x4 do município. De acordo com comunicado divulgado este sábado, a câmara disponibilizou uma verba de cerca de 333 mil euros para garantir a segurança nas praias.

"A autarquia está a fazer um esforço muito significativo nesta nova época balnear, tanto mais que são cada vez mais os turistas e os vianenses a procurar as praias de excelência de Viana do Castelo", declarou o autarca local, Luís Nobre.

Este ano, ostentam Bandeira Azul as praias da Arda (Bico ou Mariana), Afife, Praia da Ínsua, Paçô, Carreço, Praia Norte, Cabedelo, Amorosa, Luziamar e Castelo de Neiva.