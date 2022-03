400 remadores vão competir em regata em Viana do Castelo no fim-de-semana

A cidade de Viana do Castelo vai receber no próximo fim de semana uma regata internacional, com cerca de 400 remadores de seis países em competição.

Segundo informação divulgada esta terça-feira à tarde, em conferência de imprensa, a VIII Regata Internacional «Centro de Mar», incluirá provas de sprint no sábado, a partir das 9.30 horas, na Doca Gil Eannes, e as provas de fundos vão decorrer, no domingo, a partir das 10 horas, no rio Lima, entre pontes, junto ao Centro de Remo. Os atletas participantes são oriundos de Portugal, Espanha, França, Itália, Países Baixos e Bélgica.

A regata é organizada pelo Viana Remadores do Lima (VRL), com o apoio da Câmara Municipal, e segundo a organização este ano "baterá todos recordes com a participação de 65 embarcações de 20 clubes, oriundos de seis países, num total de 393 atletas".

"O sucesso das edições anteriores explica, certamente, o crescimento desta regata, apesar do período conturbado que vivemos", declarou Inês Pimenta, vice-presidente do clube organizador , que este anos celebra uma década de existência.

O Vereador do Desporto da Câmara de Viana do Castelo, Ricardo Rego, enalteceu o regresso da regata após interregno forçado. "No pós-pandemia, não podíamos deixar de reatar a organização desta prova. Este mês de março tem sido marcado pela retoma da atividade desportiva e, no que toca ao desporto náutico, o ponto alto é a Regata Centro de Mar, que esperamos que volte a ser um sucesso", considerou.