"A Praia Norte está vazia. Há 15 dias estava cheia de gente"

Ana Curralo mora em Viana do Castelo e passeia de patins na marginal da Praia Norte este sábado de manhã, enquanto o filho, Xavier de 5 anos, brincava no parque infantil ali existente. A calmaria surpreende-a de certa forma, face ao movimento habitual a toda a hora naquela praia.

"Isto está vazio. Há 15 dias estava cheio de gente e hoje está vazio. Acho que se as pessoas mantiverem a distância e estiverem de máscara, não faz mal", comenta Ana, que entretanto conversa com Maria José Reis, uma sua conhecida, que não passa um dia ser ir à Praia Norte. "Venho todos os dias, de verão e de inverno. É a minha praia preferida. Fica a dez minutos de minha casa. Estou sempre aqui metida", diz.

"Hoje noto muita, muita diferença. As pessoas não vem, porque têm medo. Estava a dizer isso [à Ana Curralo]. Preferem ir para os supermercados e para as grandes superfícies, quando, afinal a gente aqui apanha ar, aproveita o sol e não prejudica ninguém". E comenta: "As pessoas não sabem aproveitar o tempo bom. Com distância e máscara, acho que isso não tem perigo".

A Praia Norte em Viana do Castelo é uma das zonas mais frequentadas da cidade para a pratica de desporto, passeios e caminhadas, e para as famílias levarem as crianças a brincar no parque. Este sábado pela manhã, não estava deserta, mas a zona estava sossegada. Os três cafés, um deles também restaurantes, estavam fechados. Uma patrulha da GNR estava no local.