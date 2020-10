Abate de plátanos avança no Cabedelo mas com "contrapartidas"

A Associação de Moradores do Cabedelo anunciou, terça-feira à noite, que à falta de alternativas, o abate de plátanos vai mesmo avançar na alameda. Vão ser, no entanto, garantidas contrapartidas ambientais e de segurança pela Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Após reunião com a Câmara de Viana do Castelo ao final da tarde de ontem, aquela associação anunciou na sua página de Facebook que não é possível fazer alterações ao projeto da rotunda a construir no Cabedelo, conforme pretendia, e que 30 árvores vão mesmo ser abatidas.

Recorde-se que a Associação de Moradores do Cabedelo, propôs uma solução alternativa à construção de uma rotunda dos novos acessos ao porto de mar de Viana, mas esta não foi considerada "viável, uma vez que implicaria a expropriação de cerca 3000 m2 de terrenos adicionais e o abate de parte dos plátanos da berma norte".

Para compensar, a Câmara terá proposto um acordo no sentido de" mitigar a perda ambiental e paisagística, com contrapartidas do foro paisagístico e ambiental, e de segurança rodoviária". A proposta de entendimento agora em discussão "suspende a obra no Cabedelo até assinatura do acordo nos próximos dias", informa a associação de moradores.