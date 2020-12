Aberto à circulação o primeiro troço dos novos acessos ao porto de mar de Viana

A Câmara de Viana do Castelo anunciou esta quarta-feira a entrada em funcionamento de um troço dos novos acessos ao porto de mar daquele município.

Segundo a autarquia, foi aberta à circulação uma nova rotunda, que torna acessível uma ligação de aproximadamente três quilómetros entre a Estrada Nacional 13 (Zona Industrial de Neiva) à Amorosa. Este novo troço permite desde já, aos automobilistas que se desloquem para Castelo de Neiva e Amorosa, evitar o trânsito pelo interior da freguesia de Chafé.

"Este troço integra a empreitada de construção dos novos acessos rodoviários ao porto de mar. A nova via, com um valor de adjudicação de 7,3 milhões de euros, pretende descongestionar as vias urbanas do tráfego de veículos pesados, retirando da antiga Estrada Nacional (EN) 13 e do interior da freguesia de Darque o tráfego de pesados de e para o porto", adianta a Câmara de Viana do Castelo em comunicado, divulgado esta quarta-feira.

A autarquia informa que o novo acesso à zona portuária "inclui a criação de uma rodovia de 8,8 quilómetros de extensão a ligar a A28 ao porto de Viana do Castelo em São Romão de Neiva, com duas faixas de rodagem de 3,5 metros de largura". E prevê ainda "a requalificação de um troço e bermas da Estrada Nacional 13 e a construção de dois novos troços a ligar esta estrada nacional à A28, com acesso direto ao porto comercial".

Recorde-se que recentemente, esteve suspensa a construção de um dos troços daqueles acessos rodoviários, devido a uma polémica com o abate de plátanos numa avenida do Cabedelo. As árvores, cerca de 30, foram abatidas para construção de uma rotunda.

A operação foi contestada primeiro pela Associação de Moradores do Cabedelo, que chegou a um entendimento com a Câmara. E, posteriormente, pelo PAN, que deu entrada com uma ação cautelar em tribunal. Após apresentar uma resolução fundamentada, em defesa do interesse público da obra, a autarquia deu seguimento à empreitada.