Aberto ao trânsito parte do novo acesso ao porto de mar de Viana

A Câmara de Viana do Castelo anunciou, este domingo, a abertura ao trânsito de um troço dos novos acessos ao porto de mar daquele município.

Segundo a autarquia, foi aberta à circulação uma ligação de aproximadamente 3,6 quilómetros entre as rotundas da Estrada Nacional 13 na Zona Industrial de Neiva e do kartódromo, na Amorosa.

Segundo nota divulgada pela Câmara de Viana do Castelo, aquele troço faz parte da empreitada "dos novos acessos, com um valor de adjudicação de 7,3 milhões de euros, que pretende descongestionar as vias urbanas do tráfego de veículos pesados, retirando da antiga Estrada Nacional 13 e do interior da freguesia de Darque o tráfego de pesados de e para o porto de mar".

A obra inclui a criação de uma rodovia de 8,8 quilómetros de extensão a ligar a A28 ao Porto de Viana do Castelo em São Romão de Neiva, com duas faixas de rodagem de 3,5 metros de largura. E a requalificação de um troço e bermas da Estrada Nacional 13, e a construção de dois novos troços a ligar esta estrada nacional à A28, com acesso direto ao porto comercial.

Recorde-se que a obra foi alvo de polémica em 2020, por causa do abate de plátanos na alameda do Castelo, para construção de uma das rotundas dos acessos.