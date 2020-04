Acidente com trator agrícola provoca ferido grave em Viana do Castelo

Um homem com cerca de 50 anos ficou esta segunda-feira em estado grave, após um acidente com um trator agrícola na freguesia de Samonde, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o alerta para a ocorrência foi dado às 17.29 horas. A vítima foi transportada para o hospital central da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

No local estiveram 14 operacionais com quatro viaturas dia Bombeiros Sapadores e Voluntários, e GNR de Viana do Castelo.