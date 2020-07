Acidente com três carros provoca seis feridos em Viana do Castelo

Um acidente envolvendo três veículos ligeiros provocou, este domingo de manhã, seis feridos, um deles grave, em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, quatro dos feridos já foram transportados para o hospital distrital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM). Os outros dois encontram-se ainda em avaliação no local. Uma das vítimas transportadas, a grave, ficou teve de ser desencarcerada.

O acidente ocorreu cerca das 9.10 horas na Rua de Santa Martinha, que liga as freguesias de Santa Marta e Perre. Para o socorro, foram mobilizados 10 veículos e 25 elementos dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana, INEM e GNR.

Um outro acidente cerca de vinte minutos depois, na A28 em Viana do Castelo, às 9.26 horas, deixou feridas sem gravidade duas pessoas, mãe e filha. Tratou-se de um despiste seguido de capotamento que ocorreu, ao quilómetro 79, junto à saída de Outeiro. Prestaram socorro seis veículos, com 10 elementos, dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, Vila Nova de Cerveira e Sapadores de Viana do Castelo, GNR e concessionária Norte Litoral.