Acidente corta Linha do Minho em S. Pedro da Torre

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Linha do Minho está, esta segunda-feira, cortada em S. Pedro da Torre, devido a uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um comboio, numa passagem de nível sem guarda.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, na viatura seguia apenas o condutor, que neste momento está a ser desencarcerado. Desconhece-se para já o estado da vítima.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 15.11 horas. Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários e SIV de Valença, VMER do Alto Minho e GNR.