Uma mulher com 27 anos ficou em estado grave, segunda-feira à noite, após colisão entre duas viaturas na vila de Barroselas, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana, do sinistro ocorrido cerca das 22.30horas, resultaram três feridos: os condutores das respetivas viaturas, que sofreram ferimentos leves, e a jovem passageira de uma delas. As vítimas foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo.