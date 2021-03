Acidente em Viana do Castelo provoca um ferido grave

Um ferido grave e um leve foi o resultado de uma colisão, esta quinta-feira, entre duas viaturas, no cruzamento zona industrial de Carvoeiro, em Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, a ocorrência foi registada às 11.17 horas e obrigou ao corte da Estrada Nacional 308 durante cerca de dias horas. A vítima grave foi transportada para o hospital de Braga. A via foi reaberta ao trânsito as 13.25 horas.

Foram mobilizados para o.local 23 operacionais com nove veículos dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, da GNR, VMER do Alto Minho e da Cruz Vermelha.