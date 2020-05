Acidente causa dois feridos graves e corta EN103 em Viana do Castelo

Dois homens, com 66 e 70 anos, ficaram feridos com gravidade, numa colisão entre dois veículos ligeiros ocorrida, este domingo às 17.18 horas, na Estrada Nacional 103, em S. Romão de Neiva, Viana do Castelo.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, as vítimas são os ocupantes de cada veículo.

Na sequência do acidente a via foi cortada para as operações de socorro e limpeza, tendo sido reaberta às 19.10 horas.

Para o local foram mobilizados 15 operacionais com seis viaturas dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, Cruz Vermelha, GNR, VMER de Barcelos e uma ambulância do hospital de Viana.