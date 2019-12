Agasalhos para quem precisa pendurados na Praça da República em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:58 Facebook

A Praça da República em Viana do Castelo acordou este domingo com os claustros do edifício do antigo hospital da Santa Casa de Misericórdia com roupa pendurada para doação. Trata-se de uma iniciativa da Associação de Voluntariado e Cidadania- AVC, que replica o espírito do movimento Heat the Street.

Segundo a organização, na sua página de Facebook, a ação "decorreu com êxito redobrado". "A ideia era deixar agasalhos e roupa quente, nos claustros do edifício do antigo hospital distrital vianense, hoje sede da SCMVC.

E a população aderiu massivamente", descreve, referindo: "Ultrapassamos as expectativas. Na verdade e à medida que íamos colocando as peças de roupa, elas se iam sumindo, o que nos deixou a todos surpreendidos e satisfeitos".

E conclui: "De facto, foi bonito, assistirmos aos carenciados escolherem as peças que mais lhes interessavam ou se adequavam às suas necessidades". A iniciativa realizou-se sábado à tarde e prolongou-se até este domingo.