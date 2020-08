Águas do Alto Minho assume 495 erros de faturação em maio e pede desculpas

Hoje às 15:22 Facebook

A Águas do Alto Minho assumiu esta sexta-feira a "incorreção" detetada num "lote" de leituras dos consumos de maio, que afetou as faturas de 495 clientes de seis concelhos da região. A empresa, que faz a gestão do serviço de água e saneamento em sete municípios do distrito de Viana do Castelo, garantiu estar já a processar notas de crédito.

"A Águas do Alto Minho informa que devido a uma incorreção na transferência de ficheiros de um lote de leituras, referente a consumos de maio, foram afetadas as faturas de cerca de 495 clientes", lê-se na nota.

A empresa acrescenta ainda: "Estão a ser emitidas e expedidas as notas de crédito para os clientes afetados, antes da data limite de pagamento, de forma a assegurar a possibilidade de regularização de pagamentos. A Águas do Alto Minho apresenta as suas desculpas, aos clientes afetados, pelos incómodos causados".

