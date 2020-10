Alojamento turístico no Alto Minho com 157 camas para estudantes

Este ano letivo há 157 camas disponíveis em unidades hoteleiras do Alto Minho para os estudantes das seis escolas do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC).

Aquela nova forma de alojamento estudantil vai compensar "a perda de cerca de 30%" do espaço em residências, devido às regras da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O IPVC assinou, esta segunda-feira, cinco protocolos com hotéis, residenciais, Pousadas de Juventude e outros alojamentos turísticos, para criar a referida alternativa. Segundo dados divulgados durante a cerimónia de assinatura, "mais de 80 camas" das disponibilizadas naquele formato já foram ocupadas por estudantes do IPVC. E a capacidade de alojamento poderá ainda aumentar com novos protocolos. "É uma forma de compensar a perda de camas nas residências universitárias com as orientações emanadas pela DGS, em que o espaçamento das camas tem de ser de 2 metros - há quartos triplos e duplos que não puderam continuar com essa capacidade. Assim, perdemos cerca de 30% da nossa capacidade", explicou o presidente do IPVC, Carlos Rodrigues, referindo que as parcerias com unidades hoteleiras "permitiram recuperar e até ultrapassar as perdas".

De acordo com Carlos Rodrigues, o preço do alojamento para os estudantes será tabelado pelos valores "tipificados pelo Governo, conforme a realidade de cada região". Durante a sua intervenção através de videoconferência na cerimónia, o secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, disse que a Viana do Castelo corresponde "o valor de 220 euros".

"São alojamentos a preços controlados em que os estudantes serão ressarcidos, através dos serviços de Ação Social", afirmou Carlos Rodrigues, adiantando ainda que "houve uma boa adesão por parte de unidades hoteleiras e há possibilidade ainda de haver um aumento de contratos".

"É uma parceria onde todos ganham. Ganham os empresários, porque sabemos que este setor do alojamento turístico está a sofrer com falta de ocupação e nós precisamos. Foi um juntar de interesses que penso que vai resultar muito bem", concluiu.

O IPVC, em condições normais, disponibiliza "mais de 400 camas" em regime de alojamento estudantes na região do Alto Minho.