Alto Minho com 27 casos de Covid-19

O número de casos de Covid-19 na região do Alto Minho subiu esta segunda-feira para 27.

Ao que o Jornal de Notícias apurou, o concelho de Viana do Castelo é o que apresenta maior número de infetados, com 11, seguido de Arcos de Valdevez, com sete. Esta segunda-feira, há já casos confirmados também em Paredes de Coura (2), Caminha (2), Ponte de Lima (2), Monção (2) e Melgaço (1).

Neste último município, o primeiro caso positivo é o de um homem de 83 anos da freguesia de Parada do Monte. Contactado pelo JN, o presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista, confirmou a situação e informou que naquele concelho há, pelo menos, mais dois casos suspeitos, a aguardar resultado de análises.

Quanto ao idoso infetado, referiu ainda que este se encontra internado no hospital de Viana do Castelo. E que "existe a probabilidade" de ter sido infetado diretamente por um filho emigrante. "Pelo que apurei em conversa com o presidente da junta de freguesia é que, pela análise feita, haveria a hipótese de que a transmissão tivesse sido feita pelo filho e pela nora que chegaram de França, mas para já não se sabe", declarou o autarca, referindo: "A autoridade de saúde está a tomar as medidas adequadas que passam pela quarentena absoluta de todas as pessoas que contactaram com o senhor que está infetado".

O primeiro caso na região do Alto Minho, que geograficamente corresponde ao distrito de Viana do Castelo, foi confirmado no dia 15 de março. Um emigrante de 64 anos, de Merfue, Monção, deu positivo, dias depois de ter chegado a Portugal.