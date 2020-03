Alto Minho desinfeta ruas, espaços públicos e escolas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:52 Facebook

As Câmaras de Viana do Castelo e Arcos de Valdevez anunciaram, esta quarta-feora, a desinfeção de ruas, espaços públicos e escolas.

Na segunda-feira, a cidade de Valença já tinha avançado com uma medida idêntica. As ruas no interior da Fortaleza, por onde é habitual circularem milhares de pessoas, sobretudo ao fim-de-semana e períodos festivos, e também as artérias principais da área urbana, foram desinfetadas pela autarquia.

Em Viana do Castelo, a Câmara e os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico (SMSBVC) iniciaram "ações de limpeza e desinfeção" com "um produto específico para limpeza do Interface de Transportes, Mercado Municipal, edifício dos Sapadores/Proteção Civil e também dos autocarros elétricos que fazem circulação entre o Centro Histórico da Cidade e o Hospital da cidade". Desinfetados estão a ser também os "viadutos pedonais da cidade, praças e espaços centrais urbanos".

"As escolas de referência que estão abertas neste período serão alvo da distribuição de instruções técnicas para que sejam feitas ações de lavagem/desinfeção das áreas que são utilizadas, conforme orientações da Direção-Geral de Saúde", anunciou ainda o município, em comunicado.

Também esta quarta-feira a Câmara de Arcos de Valdevez comunicou que realizará, "semanalmente, ações de limpeza das ruas do município com solução de água e produtos desinfetantes".