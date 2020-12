Alto Minho é a região do Norte com "a taxa mais baixa de retenção e desistência escolar"

O Alto Minho é, das oito sub-regiões do Norte, a que apresenta os melhores indicadores globais de retenção e desistência escolar.

Segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, citando dados da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), os municípios do Alto Minho são os que "apresentam a taxa mais baixa de retenção e desistência escolar". E o autarca de Viana e líder da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, José Maria Costa, congratula-se com o bom desempenho da região a este nível.

Aquele município cita um relatório sobre o programa "Norte - Educação para Todos", em que consta que a execução dos Programas Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar no Norte "promoveu uma forte redução da retenção e desistência escolar, tendo o Alto Minho registado os melhores indicadores globais entre as oito sub-regiões nortenhas".

Os dados apresentados indicam que os municípios da região alto-minhota "reduziram a retenção e abandono escolar em 57% no ensino básico e em 20% no secundário", no ano letivo de 2018/2019.

Em termos globais, os dados da CCDR-N indicam que "no distrito de Viana do Castelo (que geograficamente traduz a designada região do Alto Minho) a taxa de retenção escolar desceu para 1,3%, o que corresponde a cerca de metade da média da região do Norte, de 2,4%, e a cerca de um terço da média do território Continente, que ficou nos 3,7%".

Segundo a informação veiculada pela Câmara de Viana, "em 2016/2017, ano letivo em que se deu o arranque do programa de combate ao insucesso escolar, o distrito de Viana do Castelo tinha uma taxa de retenção de 3,0% nos três ciclos do ensino básico".