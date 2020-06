Alto Minho e Galiza aplaudem abertura de pontos de passagem na fronteira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:53 Facebook

Os presidentes dos municípios ribeirinhos do rio Minho, no Alto Minho e na Galiza, aplaudiram esta quinta-feira de manhã a abertura, de forma controlada, a partir da próxima segunda-feira, de novos pontos de passagem na fronteira.

As pontes de Monção-Salvaterra, Melgaço-Arbo e Vila Nova de Cerveira-Tomiño vão reabrir nos dias úteis, entre as 7 e as 21 horas, facilitando a vida principalmente aos trabalhadores transfronteiriços.

A medida concertada entre os governos de Portugal e Espanha, e que prevê a abertura de mais quatro zonas de atravessamento, satisfaz as reivindicações dos autarcas portugueses e galegos, que nos últimos dias realizaram protestos nas pontes sobre o rio Minho, para chamar a atenção para o impacto económico e social de manter aquelas passagens encerradas.

"Os Presidentes de Câmara dos Municípios do Vale do Minho e as Alcaldesas e Alcaldes dos Concellos galegos banhados pelo rio Minho congratulam-se com a posição manifestada pelos Governos de Portugal e de Espanha para com a problemática da circulação transfronteiriça, antecipando para segunda-feira, 15 de junho, a reabertura de mais três pontos de passagem nesta orla ribeirinha para empresas e trabalhadores transfronteiriços", pronunciaram-se hoje em comunicado, considerando que "apesar de pecar por tardia, esta medida vem minimizar os fortes impactos que o fecho de fronteiras estava a causar na dinâmica empresarial e no dia a dia dos seus trabalhadores transfronteiriços."

Os municípios tinham previsto para amanhã um novo protesto na ponte Melgaço-Arbo, que foi desconvocado.