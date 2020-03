Alto Minho fica sem festas e romarias até junho

O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho decidiu, esta sexta-feira, que até junho não serão permitidas quaisquer festas, romarias e eventos por uma questão de saúde pública.

Naquela região realizam-se dezenas de festividades, já a partir da primavera e até ao fim do verão.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho divulgou, esta sexta-feira, que "os municípios não irão passar qualquer licença para festas, romarias e eventos equiparáveis que decorram até final do mês de junho, face aos graves riscos de saúde pública associados à propagação da pandemia de Covid-19".

E face à proximidade do período da Páscoa, exorta a população a "evitar qualquer tipo das tradicionais atividades da época pascal, tais como compassos pascais, almoços de família, festas e romarias".

No concelho de Viana do Castelo, serão afetadas desde já as festas das Rosas, em Vila Franca, e de Santa Cruz- Andores Floridos de Alvarães, na segunda e terceira semana de maio.