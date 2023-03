Alto Minho lança concurso para rede de transportes por 21,6 milhões de euros

Está aberto o concurso público internacional para selecionar o operador da futura rede de transportes intermunicipal, que vai servir os dez municípios do Alto Minho.

Segundo comunicado divulgado esta terça-feira pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, o procedimento, com um valor base de cerca de 2,6 milhões de euros e um prazo de 34 dias para apresentação de propostas, foi publicado em Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia no dia 17 de março de 2023.

"Esta prestação de serviços prevê uma oferta ao nível da rede com uma produção quilométrica de 2.641.613 quilómetros anuais, para um contrato de três anos com opção de extensão por mais um, com um preço base de 21.661.226,60 euros (no máximo para os quatro anos)". Informa a CIM do Alto Minho que o concurso é lançado por "um agrupamento de entidades adjudicantes" constituído pelos dez municípios do Alto Minho - Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira.

O que permitirá "obter o desejado efeito de escala através de uma rede "una" num único lote".

De acordo com o mesmo comunicado, está em causa "um contrato de primeira geração", para promover "um serviço público de transporte de passageiros de qualidade e integrado à escala" da região. E que, durante a sua vigência por um período experimental de três ou quatro anos, permitirá "a obtenção de informação de base da procura, habilitando as Autoridades de Transportes do Alto Minho de um conhecimento mais profundo das dinâmicas ao nível do transporte público rodoviário de passageiros, estabelecendo bases mais sólidas para um futuro contrato moldado à realidade".

O objetivo é posteriormente optar pela contratualização do serviço "por um período mais longo que permita apostar fortemente na melhoria da qualidade da frota e consequentes benefícios ao nível do conforto dos passageiros", a nível da acessibilidade "às áreas de acolhimento empresarial, ao Porto de Mar de Viana do Castelo e outros polos geradores de procura".