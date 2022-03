Alto Minho mobilizado para acolher mais de 300 refugiados

Os dez municípios do Alto Minho criaram uma rede comum de ajuda à Ucrânia, que inclui recolha de bens e alojamentos para acolher mais de 300 refugiados.

Segundo comunicado divulgado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, está no terreno uma unidade de missão para articular o auxílio humanitário. Marca o arranque desta ação conjunta, o lançamento, esta quarta-feira, da campanha intermunicipal "Alto Minho Solidário - Missão Ucrânia", com pontos de recolha de bens essenciais a favor do povo ucraniano nos dez municípios.

"À população, associações e instituições do Alto Minho são pedidos produtos alimentares, com prioridade para cereais (trigo, milho, trigo sarraceno, aveia), alimentos enlatados (peixe e carne), salsichas de armazenamento longo, queijos duros, embalagens de biscoitos, nozes e frutos secos, conforme indicações dadas pelo Consulado da Ucrânia, no Porto", informa a CIM do Alto Minho, adiantando que "são também prioritários artigos de saúde, como compressas estéreis em embalagens individuais (com componente elástico de compressão de primeiros socorros), ligaduras e gaze (estéril), ligadura oclusiva torácica (em gel), fita adesiva (não-tecido), luvas de nitrilo (não-estéreis), cobertor térmico (em polietileno), meios mecânicos para parar hemorragias (garrotes, pomadas hemostáticas), tubos nasofaríngeos (tubos de guedel com lubrificante) e tesouras para cortar roupa e sapatos".

Os pontos de recolha e horários de funcionamento, estão disponíveis para consulta no site da CIM Alto Minho .

Para provisão de ajuda humanitária às vítimas do conflito, foi feito um "levantamento da capacidade de alojamento temporário no Alto Minho, quer de gestão municipal, quer de iniciativa privada, totalizando, até ao momento, uma capacidade para acolher 314 pessoas, sendo que este número poderá aumentar em função da necessidade e da adesão de mais privados".