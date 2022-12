Alto Minho renova certificado europeu de destino turístico sustentável

A região do Alto Minho recebeu esta sexta-feira, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, a renovação da certificação da sua Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS).



Segundo comunicado divulgado pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), em causa está a renovação de um certificado promovido pela própria CIM ao abrigo do projeto "Aldeias do Alto Minho - Walking & Cycling", apoiado pelo Turismo de Portugal.

A iniciativa teve apoio no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior e foi aprovada há um ano pela Comissão de Avaliação da Federação Europeia de Parques Nacionais e Naturais - Federação EUROPARC.

A celebração da renovação do certificado decorreu hoje, no Parlamento Europeu, durante a cerimónia ECST & STAR Award Ceremony 2022, na qual "o território do Alto Minho esteve representado". E que, "pela primeira vez, para além de celebrar o sucesso dos destinos sustentáveis premiou empresas que neles operam".

Assim, na qualidade de promotor da Carta Europeia de Turismo Sustentável da região, a CIM Alto Minho recebeu "o galardão de destino sustentável referente ao território, enquanto que a Exploreiberia, marca comercial da Elos da Montanha, recebeu o reconhecimento STAR Awards - Building my Community, pelo trabalho que, quer individualmente, quer em parceria, tem vindo a desenvolver no território" também em prol do turismo sustentável.



"Este reconhecimento é o corolário de um profícuo trabalho que envolveu atores locais, públicos e privados, e que valoriza um território único e dotado de uma cultura e de uma identidade muito próprias", declarou hoje o presidente da CIM Alto Minho, Manoel Batista. "Estamos certos que é mais um contributo, muito forte, para tornar esta região cada vez mais sustentável e diferenciada, para desenvolver a economia local e, naturalmente, para atrair ainda mais visitantes para o Alto Minho", referiu.