Alto Minho vai expandir rede de transportes públicos a zonas sem serviço

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, José Maria Costa, anunciou esta sexta-feira que a rede de transportes públicos naquela região será expandida ao abrigo de um novo apoio do Governo para os territórios de baixa densidade.

O também autarca de Viana do Castelo disse que serão criadas novas linhas em zonas que atualmente não estão servidas com transporte público rodoviário. Esta "densificação de rede", adiantou José Maria Costa, será concretizada através do "reforço no próximo ano com uma verba para os chamados territórios de baixa densidade".

Apoio que foi anunciado na quinta-feira, durante um seminário da CIM do Alto Minho, pelo Secretário de Estado da Mobilidade. "Naquelas regiões onde ainda não há rede estruturada vai haver um apoio financeiro para as Comunidades Intermunicipais, para que se possam constituir redes de serviço de transporte público. Esta é uma excelente notícia para nós, porque nos vai permitir criar rede de transporte em localidades onde não tínhamos anteriormente", explicou o presidente da CIM do Alto Minho, cuja abrangência territorial corresponde ao distrito de Viana do Castelo.

As declarações do autarca foram feitas esta sexta-feira, no final da reunião do executivo da Câmara Municipal de Viana, que aprovou a renovação do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), prevendo "a redução de 40 por centro do passe social e de 50 por centos nos transportes dos alunos do ensino secundário". "Decidimos hoje (ontem) renovar este programa de isenções para o próximo ano e estamos a aguardar a iniciativa do Governo de reforço para os territórios de baixa densidade", disse o autarca.