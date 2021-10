Alunos do Politécnico de Viana espalham "Halloween" pela cidade

Alunos do 1º ano de Mestrado em Design Integrado da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), criaram e espalharam pela cidade sistemas de iluminação alusivos ao "Halloween" por várias ruas e praças daquela cidade.

A iniciativa com o tema Dia das Bruxas, resulta do projeto "Luminárias de Halloween" desenvolvido pelos estudantes. Tem como parceiros a Associação Empresarial e a Câmara Municipal de Viana do Castelo, e a empresa Norteled.

"A festa do Halloween, que se realiza a 31 de outubro, deu o mote para o desenvolvimento de luminárias que simbolizam o tema e que pretendem proporcionar momentos de convívio e interação", declarou o coordenador do mestrado, João Martins, citado em comunicado do IPVC, referindo que o projeto pretende "oferecer experiências de luz e de forma ao público visitante gerando novos estímulos e novos fluxos de pessoas para os lugares onde estão implementadas, valorizando-os".