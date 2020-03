Alunos do Politécnico de Viana ficam em casa com aulas "online"

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) decretou esta quinta-feira o encerramento das suas seis escolas na região do Alto Minho, mas com a continuidade de aulas "online".

A medida foi decidida, segundo um comunicado da instituição, "face ao rápido evoluir da situação e dado o clima crescente de dúvida e alarme social instalado que inviabiliza o normal prosseguimento das atividades letivas".

As aulas presenciais ficam canceladas até 27 de março e, entretanto as escolas "promovem a implementação gradual das atividades lectivas por conteúdos e ensino em regime de e-learning, recorrendo às plataformas disponíveis institucionalmente".

Os docentes ficam obrigados a cumprir o horário. As residências serão encerradas esta sexta-feira, à exceção de uma, nas instalações do Centro Académico do IPVC, para apoio a alunos deslocados. Todos os serviços são encerrados, mantendo-se o atendimento telefónico e através da Internet.