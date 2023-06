Ana Rita é a mordoma do cartaz da mais longa romaria

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:35 Facebook

Consultora forense, de 27 anos, é o rosto das festas d'Agonia, que este ano durará, pela primeira vez, nove dias.

Ana Rita Passos, 27 anos, consultora forense, é o rosto do cartaz da romaria da Senhora d'Agonia, em Viana do Castelo, que este ano será a mais longa de sempre. Pela primeira vez com nove dias de duração, a festa decorrerá de 14 a 22 de agosto.

A jovem, que no cartaz enverga um traje à vianesa, será a mordoma das festividades, marcando, como é habitual, presença nos grandes números, nomeadamente no Desfile da Mordomia (dia 17), que nos últimos anos tem levado entre 500 a 700 mulheres trajadas a percorrer as ruas de Viana. E é já considerado o emblema da romaria, por ser o momento predileto do público, segundo um estudo divulgado recentemente pela Câmara e pela VianaFestas.

No total, segundo informou Paulo Carrança, da Comissão de Festas, a festa contará "68 momentos" na edição de 2023.

Apesar da programação da romaria ser de nove dias, quando por tradição dura cinco, os eventos vão começar no dia, com uma feira de artesanato e uma exposição sobre o traje na romaria, no jardim público da cidade. No dia 11 arrancam as festividades religiosas, e o programa propriamente dito, tem o seu primeiro grande momento com o Desfile da Mordomia, na tarde de 17.

No dia seguinte, decorrerá a procissão solene e será também dedicado aos grupos folclóricos. A 19, os pontos altos serão, à tarde, o cortejo histórico/etnográfico, este ano dedicado ao tema, da cerâmica de Viana do Castelo, e à noite a confeção dos tapetes de sal da Ribeira.

"Grande orgulho"

A 20 de agosto, dia da cidade, feriado, realiza-se a Procissão ao Mar, o maior momento de fé e devoção. Os dias 21 e 22, já serão de "despedida", com um peddy paper de descoberta da romaria e da cidade de Viana do Castelo, concerto no jardim, encerramento da feira de artesanato e um arraial.

Ana Rita Passos, que desfila desde os dois anos, caberá brilhar ao longo da festa. "Ser mordoma é um grande orgulho. Já trajo há muitos anos e continuo a adorar. É uma tradição que passa de geração em geração", diz a jovem, que venceu o concurso do cartaz, com o primo fotógrafo Hugo Sousa e a designer Sónia Moreira.